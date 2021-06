Euro 2020: conflictul ruso-ucrainean s-a mutat pe terenul de fotbal. De la ce-a pornit scandalul diplomatic

"Atragem atentia in aceasta scrisoare asupra utilizarii de motive politice pe tricoul selectionatei ucrainene, ceea ce este impotriva principiilor de baza ale regulamentului UEFA pentru echipament", a precizat serviciul de presa al RFS, citat de agentiile ruse de presa, cu trei zile inainte de debutul EURO 2020."Fotbalul este un sport care trebuie sa ramana in afara politicii", a adaugat RFS."Aproband un astfel de echipament, UEFA a creat un precedent, pentru ca la urmatorul mare turneu, noi vom putea vedea alte tari folosindu-si echipamentul cu scopuri politice", a mai precizat serviciul de presa al Federatiei ruse.Pe Facebook , Andrei Pavelko, presedintele Federatiei ucrainene de fotbal, a anuntat ca jucatorii ucraineni vor purta "echipamente speciale" si a postat fotografii cu tricourile in culorile bleu si galben ale drapelului ucrainean.De asemenea, pe tricouri mai figureaza sloganurile "Glorie Ucrainei! Glorie Eroilor!", facand referire la un cantec patriotic devenit strigat mobilizator pentru manifestantii care l-au inlaturat pe fostul aliat al Kremlinului, Viktor Ianukovici , dupa o miscare populara in 2014.Acea revolta a fost considerata ilegala de Moscova si a declansat criza dintre Rusia si Ucraina, fosta republica sovietica independenta din 1991.Aceste sloganuri au suscitat critici din partea Moscovei, din cauza asocierii lor cu grupurile nationaliste din al Al Doilea Razboi Mondial, care au luptat si cooperat cu nazistii."In timpul razboiului, aceste sloganuri naziste au fost utilizate de unitati armate ucrainene nationaliste", a afirmat Maria Zakarova, purtator de cuvant al Ministerului Rus de Externe, pe aplicatia Telegram.UEFA, organizatoarea EURO 2020, a precizat ca acest echipament a fost aprobat "in acord cu regulamentul", care stipuleaza ca niciun echipament nu trebuie sa "aduca atingere decentei comune sau sa transmita mesaje politice, religioase sau legate de rasa".Totodata, presedintele Federatiei ucrainene de fotbal, Andrei Pavelko, a asigurat ca tricoul a fost validat de UEFA cu "mult inainte" de a fi prezentat.Reprezentativa Ucrainei va debuta in Grupa C de la EURO 2020 pe 13 iunie, la Amsterdam, contra Olandei. Vor urma apoi meciurile cu Macedonia de Nord (17 iunie) si Austria (21 iunie), ambele la Bucuresti.Rusia va evolua in Grupa B.