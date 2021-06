Euro 2020: seara istorica pentru Romania, la meciul Austria - Macedonia de Nord. Va rezista gazonul pe Arena Nationala? LIVETEXT, de la 19.00

Prima partida gazduita vreodata de tara noastra la un asemenea turneu final e marcata insa de semnele de intrebare privind conditiile de joc.Ploaia cazuta sambata in Bucuresti a facut ravagii in ceea ce priveste calitatea gazonului de pe Arena Nationala.In cele din urma, antrenamentul oficial al Austriei a fost intrerupt din cauza gazonului inutilizabil. Sedinta de pregatire a fost reluata ulterior, in conditii optime, dupa cum se poate vedea mai jos.Programul partidelor de duminica:Grupa DAnglia - Croatia, ora 16.00Grupa CAustria - Macedonia de Nord, ora 19.00, Arena NationalaOlanda - Ucraina, ora 22.00.