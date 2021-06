De ce a plecat din cantonament portarul Elvetiei, Yann Sommer, in timpul Euro 2020 FOTO

Goalkeeperul lui Monchengladbach si-a condus echipa catre sferturile de finala, aparand penalty-ul executat de Mbappe la loviturile de departajare. Acesta nu este insa singurul eveniment remarcabil pentru Sommer.Dupa meciul cu Italia, pierdut de echipa sa la Roma, scor 0-3, Sommer a plecat in Germania pentru a fi alaturi de sotia sa, Alina, care a adus pe lume a doua fetita a cuplului, Nayla.A dat o fuga pana la Koln, iar de acolo a plecat la Baku, unde peste trei zile a aparat poarta Elvetiei in meciul cu Turcia, scor 3-1.Sommer a facut in doua zile 5500 km pentru a fi alaturi de familia sa, dar si pentru a nu-si lasa echipa la greu.In varsta de 32 de ani, Yann Sommer apara poarta Elvetiei din 2012, fiind present la Campionatele Mondiale din 2014 si 2018 si la Campionatele Europene din 2016 si 2020.Sommer are 64 de selectii la nationala