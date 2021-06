Euro 2020: "nebunie" in optimi, la Spania - Croatia. S-au marcat 8 goluri. Eroul meciului a fost amenintat cu moartea

Pentru Spania au marcat Sarabia '38, Azpilicueta '57, Ferran Torres '77, Morata '100 si Oyarzabal '103, in timp ce pentru Croatia au inscris Pedri '20 (autogol), Orsic '85 si Pasalic '90+2.Extrem de criticat dupa ocaziile ratate la meciurile disputate de Spania in faza grupelor la Euro-2020, Alvaro Morata (autorul golului de 4-3 din prelungiri) a primit amenintari din partea fanilor. El a povestit ca i-au fost amenintati sotia si copiii."Dupa meciul cu Polonia nu am dormit 9 ore. Am primit amenintari, familia mea a fost insultata, au fost oameni care mi-au transmis ca spera sa-mi moara copiii...dar acum sunt bine, poate ca in urma cu mai multi ani as fi fost distrus", a declarat Morata la Cadena Cope.Au evoluat urmatoarele echipe:Spania: Simon - Azpilicueta, E. Garcia (P. Torres '72), Laporte, Gaya (Alba '78) - Koke (Fabian '78), Busquets (Rodri '101), Pedri - Sarabia (Olmo '71), Morata, F. Torres (Oyarzabal '88). Selectioner: Luis EnriqueCroatia: Livakovic - Juranovic (Brekalo '74), Vida, Caleta-Car, Gvardiol - Modric (Ivanusec '113), Brozovic, Kovacic (Budimir '79) - Vlasic (Pasalic '79), Petkovic (Kramaric '46), Rebic (Orsic '67). Selectioner: Zlatko DalicMeciul a fost arbitrat de turcul Cuneyt Cakir. Asistenti au fost Bahattin Duran si Tarik Ongun, iar rezerva suedezul Andreas Ekberg. Arbitri pentru sistemul VAR au fost delegati germanii Bastian Dankert, Christian Dingert si Christian Gittelmann, precum si polonezul Pawel Gil.