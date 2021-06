UEFA reactioneaza in "scandalul sticlelor mutate" declansat de Ronaldo. Se pune presiune pe fotbalistii de la Euro 2020

Joi, UEFA "a reamintit echipelor participante ca aceste parteneriate sunt destinate organizarii turneului si pentru a asigura dezvoltarea fotbalului in toata Europa, in special pentru tineri si femei".Managerul competititiei, Martin Kallen, a asigurat ca problema principala a fost gestul lui Ronaldo , dar ca exista o oarecare intelegere fata de jucatorii care adopta acest comportament, fata de alcool, din motive religioase.UEFA nu a luat nicio masura disciplinara pana in prezent.Kallen a subliniat ca regulile turneului impun respectarea acordurilor UEFA cu sponsorii, chiar daca jucatorii cu norme religioase de respectat - asa cum s-a intamplat cu Pogba - "nu vor avea o sticla de alcool in fata lor".Responsabilii relatiilor cu mass-media de pe cele 11 stadioane din Europa ar trebui, de asemenea, sa ajute la indepartarea sticlelor de bere inainte de sosirea unui jucator musulman.Coca-Cola si Heineken se numara printre cei 12 sponsori de nivel inalt ai turneului si contribuie la veniturile totale ale turneului, de aproape doua miliarde de euro.De asemenea, jucatorii primesc in mod indirect bani din veniturile din contractele comerciale ale Euro 2020 , prin intermediul federatiilor lor nationale si prin intermediul cluburilor de la care provin.Cele 24 de federatii nationale care participa la Euro 2020 vor imparti 371 de milioane de euro premii in bani, iar campioana va primi pana la 34 de milioane de euro.La conferinta de presa de luni, cu o zi inainte meciului de la Budapesta, dintre Portugalia si Ungaria, Ronaldo a indepartat din fata sa doua sticle de Coca-Cola si luat una de apa, spunand "apa!", un indemn la a nu bea celebra bautura racoritoare.La randul sau, francezul Paul Pogba a luat o sticla de bere (fara alcool) care se afla in fata sa si a pus-o sub masa, la o conferinta de presa de la Euro 2020.