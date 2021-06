Euro 2020: Tara Galilor, singura nationala fara selectioner. Antrenorul a agresat doua femei si risca inchisoarea

In acte, selectionerul Tarii Galilor este de fapt fostul mare fotbalist Ryan Giggs (47 de ani), care a fost insa suspendat in aceasta primavara in urma unor acuzatii de agresiune asupra a doua femei, una dintre ele fiind chiar iubita antrenorului. De altfel, in noiembrie 2020, Giggs a fost arestat, pentru a fi eliberat pe cautiune pana la clarificarea in instanta a cazului. Daca va fi gasit vinovat, selectionerul Tarii Galilor risca inclusiv sa intre dupa gratii, pedepasa maxima fiind de 6 luni.