Euro 2020: Ucraina - Austria, ce "finala" va fi luni la Bucuresti! Echipa care isi permite un egal. Calculele calificarii

Dupa primele doua etape din Grupa C, calculele la calificare s-au simplificat, in sensul in care Olanda e deja in optimi si nu mai poate pierde primul loc, in timp ce Macedonia de Nord e condamnata la ocuparea pozitiei a patra, fiind eliminata de la Euro 2020.Ca urmare, singurul meci care va mai conta in aceasta grupa este confruntarea Ucraina - Austria (luni, ora 19.00) de pe Arena Nationala. Ambele echipe au cate trei puncte si lupta pentru locul 2 in grupa, calificant direct in optimi, echipa care va termina pe trei urmand sa astepte jocul rezultatelor din celelalte grupe pentru a ajunge in optimi.Ocupanta pozitiei a doua in Grupa C (Ucraina sau Austria) va juca in optimi cu castigatoarea Grupei A, cel mai probabil Italia.