Euro 2020: tensiune maxima la Londra. UEFA a pregatit un alt oras pentru semifinale si finale. Care e motivul

Organizatorii turneului care se desfasoara in 11 orase de pe continent se afla in negocieri cu guvernul britanic inca de la amanarea planurilor de a pune capat pe 21 iunie restrictiilor legate de COVID-19.Stadionul londonez este programat sa gazduiasca semifinalele si finala competitiei.''Exista de fiecare data un plan de rezerva, dar suntem increzatori ca ultima saptamana (de meciuri ) va avea loc la Londra'', se arata in comunicatul UEFA.Forul european a precizat ca discutiile cu autoritatile britanice legate de participarea suporterilor straini la meciuri ''prin folosirea unui concept strict de testare si bula securizata ar insemna ca sederea lor in Marea Britanie sa fie mai mica de 24 de ore, iar miscarea lor sa fie restrictionata la transportul aprobat si la stadion''.UEFA a subliniat ca intelege presiunile carora le face fata guvernul britanic, dar si-a exprimat speranta ca discutiile vor ajunge la o ''concluzie satisfacatoare'' si s-a aratat incantata ca Wembley va fi disponibil la o capacitate de pana la 50 la suta pentru meciurile eliminatorii.