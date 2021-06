Curiosul caz al fotbalistului englez care n-a baut o bere in viata lui

Sunt multe necunoscute in privinta primului 11 care va fi ales de Gareth Southgate, insa unul dintre fotbalisti poate fi sigur de postul sau, scrie Sky Sports.E vorba de mijlocasul Declan Rice, de la West Ham, care a in 2018 a ales sa joace pentru Anglia, desi evoluase pentru toate nationalele Irlandei, inclusiv "cea mare".Declan Rice a afirmat ca va sarbatori un eventual triumf la EURO cu un "pint" de bere. Ceea ce ar fi normal pentru orice fotbalist englez. Nu si pentru Rice."Daca va vine sa credeti, am 22 de ani si n-am baut o bere in viata mea. Lumea se mira. Adevarul e ca nu-mi place mirosul. Daca vom castiga EURO, o sa iau o halba. Apoi probabil ca o voi scuipa afara", a glumit mijlocasul.