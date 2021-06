Alerta Covid la nationala Spaniei: ce decizie a luat selectionerul

Selectionerul Spaniei, Luis Enrique a convocat alti patru jucatori dupa ce mijlocasul Sergio Busquets a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat federatia spaniola (RFEF).Citeste si: Germania a demolat Lituania intr-un meci amical In afara mijlocasului Brais Mendez de la Celta Vigo, adus din Grecia, unde se afla in vacanta, Enrique i-a chemat de urgenta la prima reprezentativa pe Rodrigo Moreno (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United) si Carlos Soler (Valencia CF).Selectionerul se teme ca Busquets ar fi putut transmite virusul altor coechipieri, deoarece, potrivit presei spaniole, jucatorii au mancat impreuna la restaurant, duminica, in ziua in care fotbalistul Barcelonei a fost testat pozitiv.Din acest motiv, cei patru nou-convocati se vor antrena separat de lot, intr-o bula paralela."In asteptarea posibilelor consecinte pe care le-ar putea aduce testul pozitiv al lui Sergio Busquets, corpul de antrenori a decis sa formeze un grup de fotbalisti pentru a efectua antrenamente in urmatoarele zile sub ordinele lui Luis Enrique, intr-o bula paralela. In acest sens, marti, jucatorii Rodrigo Moreno (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler (Valencia CF) si Brais Mendez (RC Celta) se vor pregati la Las Rozas. In plus, odata cu incheierea jocului impotriva Lituaniei, un mic grup de fotbalisti care inca nu au fost confirmati se va alatura antrenamentelor echipei de seniori in aceleasi conditii precum cei de mai sus. Se vor antrena in momente diferite si nu se vor amesteca in niciun fel cu cei convocati initial. Jucatorii invitati la antrenamente vor ramane in afara bulei de la Ciudad del Futbol si vor merge zilnic la Las Rozas dupa ce au trecut testele. Incorporarea lor definitiva pe lista Euro 2020 va fi evaluata pe baza rezultatelor obtinute in zilele urmatoare", a precizat RFEF.Diagnosticat pozitiv cu Sars-CoV-2, Sergio Busquets a fost constrans sa paraseasca selectionata Spaniei, cu cateva zile inainte de Euro-2020. In conformitate cu regulile sanitare, jucatorii spanioli au fost plasati in izolare.Totusi, Spania va juca un meci amical cu Lituania, marti, la Leganes, in care vor evolua jucatori de la nationala de tineret.Noua din cei 24 de fotbalisti spanioli convocati pentru Euro-2020 au avut deja Covid-19 (Eric Garcia, Jose Luis Gaya, Aymeric Laporte, Thiago Alcantara, Fabian Ruiz, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres si Adama Traore).Spania incepe Euro-2020 la 14 iunie, cu Suedia.Faptul ca jucatorul spaniol Sergio Busquets a fost testat pozitiv cu Covid-19 a creat o adevarata polemica in Spania, unde fotbalistii ce vor participa la Euro-2020 nu au fost inca vaccinati.Potrivit As, federatia spaniola cere de doua luni vaccinarea jucatorilor, insa Ministerul Sanatatii a refuzat.In Spania, vaccinarea nu este inca deschisa tuturor si, prin urmare, jucatorii nationalei nu erau o prioritate. Cu toate acestea, federatia a solicitat, vineri, o execptie in perspectiva Euro-2020. Potrivit presei spaniole, jucatorii primei reprezentative ar trebui sa fie vaccinati in cele din urma, marti, cu vaccinul cu doza unica de la Johnson&Johnson.Sursa: news.ro