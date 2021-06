Radu Paraschivescu desfiinteaza un editorialist de sport: "Pistolul de presa al Securitatii"

Radu Paraschivescu a analizat si "prestatia" unui editorialist sportiv din vechea garda, Dan Claudiu Tanasescu , fost senator PRM si scriitor. Dan Claudiu Tanasescu mai scrie cronici sportive pentru National, iar in ultimele editoriale a comentat intamplarile de la EURO.Pe vremuri, in revista "Saptamana", pistolul de presa al Securitatii, scria cronica de sport un cetatean care se chinuia sa-l imite pe Fanus Neagu . Rezultatul era ca in "Blestemul" lui Arghezi: "Sa vrei peste mie, / Sa poti pan' la sase". Cetateanul se cazneste si azi, cu aceleasi rezultate. Si scrie "Sir Ferguson", fara sa stie ca variantele admise sunt "Sir Alex" si " Sir Alex Ferguson ". "Sir Ferguson" e un fel de "Bitaneasca" sau "Prodanca".