Au bagat in sperieti o jurnalista! Reactia nebuna a ungurilor la golul marcat Frantei VIDEO

Scorul a fost deschis de maghiari in prelunngirile primei reprize prin Attila Fiola. Acesta a "zburat" spre peluza in care se aflau suporterii Ungariei si a zdruncinat masa de pe care o jurnalista transmitea imagini spre agentiile de presa.Attila Fiola are 31 de ani, joaca la Fehervar si, inainte de Euro, marcase doar o data pentru Ungaria. Intr-un meci cu Andorra!Golul lui a fost primul pe care Franta l-a primit dupa 527 de minute in care mentinusera poarta intacta!Bucuria maghiarilor la golul marcat in poarta lui Lloris