EURO 2020: Pe cine vede italianul Carlo Ancelotti in finala Campionatului European de fotbal

"Am spus inca dinaintea Euro-2020 si o repet: vad o finala intre Anglia si Italia. Rezultatele de pana acum par sa ajute predictia mea. Sper ca asa va fi", a declarat Ancelotti pentru Il Giornale.Potrivit lui Ancelotti, forta Italiei este reprezentata de intregul colectiv de jucatori , spre deosebire de alte favorite care au cate un mare lider. "Aceasta echipa a Italiei este diferita de altele. Belgia se bazeaza pe Lukaku, Portugalia il are pe diamantul CR7, la Franta Mbappe provoaca teama, dar nu gasesc un singur jucator la echipa lui Mancini. Si poate ca asta e un avantaj, pentru ca nu sunt asteptari de la un singur jucator", a afirmat Ancelotti.Italia joaca in optimi la Euro-2020 cu Austria, iar Anglia intalneste Germania.