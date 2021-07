Probleme grave in Anglia! Fotbalistii britanici care au ratat penaltyuri in finala EURO 2020, tinta atacurilor rasiste. Politia a deschis o ancheta

"Subliniem cu claritate ca oricine se afla in spatele unui comportament atat de dezgustator nu este binevenit sa urmareasca echipa. Vom face tot ce putem pentru a-i sprijini pe jucatorii afectati, in timp ce solicitam pedepsele cele mai dure posibile pentru oricine este responsabil. Vom continua sa facem tot ce putem pentru a elimina discriminarea din fotbal, dar imploram guvernul sa actioneze rapid si sa adopte legislatia corespunzatoare, astfel incat acest abuz sa aiba consecinte reale.Companiile de social media trebuie sa intensifice, sa-si asume raspunderea si sa actioneze pentru a interzice agresorii de pe platformele lor, sa adune dovezi care pot duce la urmarire penala si sa sprijine eliberarea platformelor lor de acest tip de abuz abject", a precizat FA, intr-un comunicat, potrivit BBC.Politia metropolitana a deschis o ancheta si a afirmat ca nu va tolera astfel de atacuri.Reprezentativa Italiei a castigat, duminica seara, pe Stadionul Wembley din Londra, Campionatul European de fotbal, invingand in finala Anglia, scor 4-3 in urma loviturilor de departajare. Pentru Italia este al doilea trofeu continental, dupa cel obtinut in 1968.Pentru englezi a deschis scorul Luke Shaw, in minutul 2. Este cel mai rapid gol inscris vreodata intr-o finala de Euro.Italienii au egalat prin Bonucci, in minutul 67. Bonucci este cel mai in varsta jucator care a inscris intr-o finala de Euro (34 de ani, 71 de zile).La finalul prelungirilor, s-a trecut la loviturile de departajare, scorul fiind 1-1.La loviturile de departajare, pentru Italia au marcat Berardi, Bonucci si Bernardeschi. Au ratat Belotti si Jorginho.Pentru Anglia au marcat Kane si Maguire. Au ratat Rashford, Sancho si Saka.