Scandal urias in fotbalul romanesc dupa ce Hagi, Popescu si Dorinel Munteanu au fost trimisi sa vada meciul de la EURO 2020 la tribuna 2, in timp ce la VIP au stat politicieni. "Ma doare sufletul. Nu am cuvinte"

Federatia Romana de fotbal a trimis invitatii fostilor fotbalisti de la echipa nationala Gica Popescu si Dorinel Munteanu nu au prins lozul cel mare si au vazut partida impreuna cu fanii, la tribuna a doua, in timp ce la VIP au stat sefii din FRF si oameni politici importanti.Fotbalistii din Generatia de Aur s-au simtit lezati ca au fost trimisi in mijlocul suporterilor pentru a urmari primul meci de la EURO 2020, jucat la Bucuresti."Pentru mine a fost o surpriza foarte mare ca am primit un loc la tribuna a doua. Ce sa spun? Nu am cuvinte. Din pacate, am fost repartizat in acea zona. Chiar l-am sunat pe Gica Popescu si l-am intrebat unde are bilet. Mi-a zis ca la tribuna a doua.La un asemenea eveniment... ce sa facem.. Am zis ca ma duc pentru fotbal. Pentru mine nu inseamna nimic un loc pe fotoliu sau la VIP. Ce sa spun, asa am fost repartizat, tratat. Ma doare sufletul, dar ce sa facem", a spus Dorinel Munteanu la Digisport Ludovic Orban , Anca Dragu, Nicusor Dan sau Crin Bologa, seful DNA, au urrmarit de la tribuna VIP victoria Austriei contra Macedoniei de Nord, 3-2.