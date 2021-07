EURO 2020: Francezii si-au ales selectionerul dupa eliminarea suprinzatoare din optimi

"El va fi selectionerul Frantei in Qatar. Totul s-a rezolvat in trei m inute. Dorinta sa de a ramane este foarte puternica, iar a mea era la fel. Nu a existat o mare discutie. Avem un antrenor cu calitati imense", a spus Le Graet. Campioana mondiala Franta a fost eliminata, in 28 iunie, in optimile de finala ale Euro-2020, dupa ce a fost invinsa, pe Arena Nationala, la loviturile de departajare, de selectionata Elvetiei, scor 5-4.