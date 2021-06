"E incalificabil!" S-a aflat ce voia sa faca parasutistul aterizat printre fotbalisti la meciul Franta - Germania VIDEO

Pilotul dispozitivului respectiv "intentiona sa survoleze stadionul si dea drumul unui balon din latex pe care era inscriptionat mesajul "Kick out Oil" ("scoateti petrolul" in limba engleza), conform unui purtator de cuvant."Dar dificultati tehnice l-au fortat sa aterizeze pe stadion", se mai arata in comunicatul asociatiei.Pilotul survola terenul Fussball Arena, inainte de a fi dezechilibrat de un cablu care a agatat camera aeriana de filmat "Spider Cam".El a restabilit cu greu aparatul, dar in cele din urma a lovit o tribuna, fara a provoca insa pagube. Barbatul a aterizat pe teren, dar in timpul manevrei de aterizare a ranit doua persoane. Cei doi raniti au fost preluati imediat de serviciile medicale de la stadion si transportati la spital, conform unui purtator de cuvant al politiei din Munchen, Werner Kraus.Pentru UEFA , "acest act a fost incalificabil" si ar fi putut avea consecinte foarte grave pentru un numar mare de persoane.Si selectionerul francez Didier Deschamps a precizat la conferinta de presa ca si-a facut un cucui la cap dupa ce s-a lovit de banca tehnica in timp ce incerca sa se puna la adapost in momentul aparitiei dispozitivului zburator.Federatia germana de fotbal (DFB) a condamnat si ea incidentul dupa meci: "Aceasta persoana s-a pus in pericol si i-a ranit pe altii. Din punctul nostru de vedere, este inacceptabil. Consecintele puteau fi mult mai grave", a declarat purtatorul de cuvant al DFB, Jens Grittner.Franta a castigat duelul ultimelor doua campioane mondiale printr-un autogol, marcat de Mats Hummels (20).