EURO 2020: "Nu trebuie sa ne ascundem in fata Frantei". Ce zic germanii despre super meciul din grupe

"Il cunosc foarte bine si stiu ce sezon reusit a avut, asa ca nu este o surpriza ca a fost o selectionat. Pentru mine este o placere sa-l intalnesc din nou pe teren, chiar daca de data asta ca adversar. Am insa incredere in linia noastra de fund", a spus Kroos, campion mondial cu Mannschaft in 2014.Benzema a revenit luna trecuta la nationala Frantei, pentru care nu mai jucase din octombrie 2015. Atacantul lui Real Madrid , acuzat ca a participat la o tentativa de santaj care il viza pe Mathieu Valbuena, fostul sau coleg de la echipa nationala, va fi judecat de un tribunal francez in toamna acestui an.In alta ordine de idei, Kroos a spus ca Germania "nu trebuie sa se ascunda in fata Frantei", desi calitatea individuala a campionilor mondiali este "uriasa".Intrebat despre posibilele optiuni tactice pentru a-i neutraliza pe atacantii francezi, Kroos a relativizat importanta sistemului: "Cand Mbappe vine lansat, sistemul nostru tactic nu mai are nicio importanta. Esentialul este deci sa nu pierdem mingea si sa ramanem bine asezati. Vom incerca sa avem cat mai mult mingea, sa nu lasam spatii pentru contraatacuri."In Grupa F, cea mai puternica a turneului, in afara de Germania si Franta mai sunt Portugalia, campioana europeana en titre, si Ungaria,