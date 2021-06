Euro 2020: moment dramatic la meciul Franta - Germania. Un parasutist a ratat aterizarea pe arena din Munchen VIDEO

Un activist Greenpeace a aterizat cu parasuta in incinta stadionului din Munchen, marti seara, cu putin inainte de startul partidei Franta - Germania, din grupa F a Campionatului European.Potrivit imaginilor postate in social media, activistul a survolat mai intai zona din fata sectorului in care se afla presa, dupa care a aterizat pe gazon.L'Equipe noteaza ca activistul a ranit in cadere doi oameni care se aflau in apropierea bancii de rezerve a Frantei.Eurosport.fr scrie ca activistul a intentionat pur si simplu sa aterizeze pe gazon si sa transmita un mesaj, insa lucrurile nu au mers asa cum voia el. In momentul in care a ajuns deasupra arenei, motorul parasutei s-a lovit de unul dintre cablurile suspendate. Din aceasta cauza, parasuta a devenit de necontrolat, ceea ce se poate vedea si in imagini.