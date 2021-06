Ultimele decizii FRF dupa scandalul cu Hagi si Popescu de la meciul Austria - Macedonia de Nord. Ce vrea sa faca Razvan Burleanu pentru fotbalistii din Generatia de Aur

Forul fotbalistic le-a facut invitatii fotbalistilor pentru a fi prezenti la partida Ucraina - Macedonia de Nord, in sectorul VIP.Unul dintre ei, Dorinel Munteanu , pare decis sa refuze invitatia FRF "M-a sunat cineva de la FRF, nu stiu cine, ca vor sa repare greseala UEFA . Nu am bagat prea mult in seama, dar da, ne-au invitat la VIP la meciurile urmatoare.Nu stiu nici daca merg la meci, dar o sa vorbesc cu colegii mei, cu Gabi (n.r. Szabo), cu Belo, Popescu, Hagi si o sa vad ce o sa fac", a spus Dorinel Munteanu pentru Digisport Si Miodrag Belodedici a fost invitat la meciul Austria - Macedonia de Nord la sectorul VIP de pe Arena Nationala."M-au anuntat ca o sa fiu invitat maine (n.r. joi, 17 iunie) in zona VIP, dar deocamdata n-am primit invitatia. Poate o primesc astazi sau maine.Mi-au spus ca trebuie sa ma imbrac in tinuta de ambasador, alaturi de Dorinel Munteanu si Gabriela Szabo . Nu la tribuna a 2-a, mi-au spus ca sunt invitat la VIP. Daca o sa primesc invitatia, o sa merg", a spus Belodedici pentru Digisport."Ca urmare a demersurilor intreprinse de Federatia Romana de Fotbal pe langa UEFA s-a reusit marirea cotei de locuri disponibile pentru reprezentantii Romaniei la tribuna oficiala a Arenei Nationale la meciurile EURO 2020.Astfel, va fi posibila invitarea in tribuna oficiala a mai multor personalitati ale fotbalului din Romania. Acest lucru este posibil incepand cu partida de maine, dintre Ucraina si Macedonia de Nord, coroborat si cu faptul ca solicitarile celorlati parteneri institutionali pentru EURO 2020 sunt mai reduse fata de meciul de deschidere.Acestia formeaza in fapt Federatia Romana de Fotbal, iar administratia FRF doar le-a facilitat prezenta la un eveniment considerat de importanta nationala si care nu se va repeta in viitorul apropiat.Asadar, este fireasca prezenta in tribune a membrilor FRF, care vor avea cele mai bune locuri de pe stadion pe care UEFA le-a vandut in afara tribunei oficiale, in aceeasi zona in care s-au cumparat bilete si pentru fostii mari fotbalisti. De mentionat ca tot in data de 28 iunie va avea loc si Adunarea Generala a FRF", este comunicatul oficial FRF.Scandalul a luat amploare dupa ce Hagi, Gica Popescu , Dorinel Munteanu si Ciprian Marica au vazut partida Austria - Macedonia de Nord pe National Arena , la tribuna a doua, in timp ce la sectorul VIP au fost prezenti politicieni importanti si sefi din FRF.