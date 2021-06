Faimosul Gareth Bale intra in scena sambata la Euro 2020. Galezul are o relatie "speciala" cu alcoolul. Alte secrete ale fotbalistului

Fotbalistul care va atrage toate privirile va fi fara indoiala Gareth Bale, jucatorul pe care Real Madrid platea in 2013 aproape 100 de milioane de euro, la acea ora cel mai scump transfer din istorie. Gareth Bale e un fotbalist usor atipic in ceea ce priveste viata personala , printre secretele sale numarandu-se abstinenta totala fata de alcool."Pur si simplu nu-mi place gustul de alcool, nu am alt motiv si n-am nimic cu jucatorii care beau", a declarat in dese randuri internationalul galez.De asemenea, demn de mentionat e faptul ca Gareth Bale e un familist convins, intr-o relatie de lunga durata cu iubita din copilarie, Emma Rhys-Jones, cu care are trei copii, iar hobby-ul sau principal este golful.Pe plan fotbalistic, Bale a fost declarat cel mai rapid jucator din toate timpurile, fiind comparat chiar cu celebrul atlet Usain Bolt.