Patrik Schick a marcat direct de la centrul terenului.S-a intamplat in meciul Scotia - Cehia, in repriza a doua.Schick l-a vazut iesit pe portarul scotienilor si a trimis mingea de la mijlocul terenului direct in poarta adversarilor. A fost golul doi pentru cehi, care au invins cu 2-0 pe Scotia si sunt liderii grupei, din care mai face parte Anglia si Croatia.Golul lui Schick AICI Reusita lui Schick aminteste de golul lui Gica Hagi pe vremea cand juca la Real Madrid Sursa video: Youtube / Momente de Aur