De ce nu trebuia acordat penalty pentru Anglia? Un fost arbitru lamureste situatia din semifinala de la Euro 2020

In direct la Telekom Sport , Cristi Balaj a explicat de ce nu trebuia acordat penalty si cum ar fi trebuit sa procedeze arbitrul."Mai ales ca exista VAR, recomandarea UEFA e ca arbitrii sa intervina atunci cand sunt convinsi ca a aparut o incorectiduine clara in careu. Pentru ca, daca i-a scapat ceva arbitrului, sistemul VAR are posibilitatea sa intervina.Sa dea acea prezumtine de nevinovatie. Pot aparea situatii, cum este si aceastaa, avem doar o simpla atingere care a fost interpertata ca penalty, din punct de vedere gresit. Si nu a mai intervenit VAR-ul, considerand ca arbitrul a decis ca acel contact e suficient pentru penalty.Din punctul meu de vedere trebuia sa lase jocul sau continue si VAR-ul nu ar fi intervenit pentru ca nu a fost penalty! Suta la suta nu ar fi intervenit", a spus Cristi Balaj.