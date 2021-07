Clipe de groaza pentru un titular al nationalei Angliei. Tatal sau a fost ranit grav la finala cu Italia: "Avea probleme cu respiratia"

Barbatul a fost prins in multimea de fani fara bilete care au trecut de bariere pentru a patrunde in arena.Maguire a afirmat pentru The Sun ca tatal sau a fost prins in busculada si a suferit rani, dar nu a cerut sa i se acorde ingrijiri medicale. "Am vazut multe filmulete si am discutat cu tata si cu familia mea. Cel mai mult a suferit tatal meu. Avea probleme cu respiratia dupa, din cauza coastelor sale, dar nu este un om care sa faca tevatura, a trecut peste asta. A fost ceva infricosator si dezamagitor. Sper ca putem privi in urma si sa ne asiguram ca nu se va intampla din nou", a explicat fotbalistul.Reprezentativa Italiei a castigat, duminica seara, pe Stadionul Wembley din Londra, Campionatul European de fotbal, invingand in finala Anglia, scor 4-3 in urma loviturilor de departajare.Federatia Engleza de Fotbal (FA) trebuie sa raspunda UEFA pentru patru acuzatii legate de comportamentul fanilor. Acestea se refera la tulburari provocate in timpul imnului national, la invadarea terenului de catre o persoana, la aruncarea de obiecte si la folosirea de materiale priotehnice de catre fani.