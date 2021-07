"N-am mai vazut asa ceva". Imnul neoficial al nationalei Angliei la Euro 2020. Povestea piesei scrise in urma cu peste 50 de ani VIDEO

"N-m mai vazut vreodata asa ceva", a spus fostul fotbalist Micah Richards, miercuri, la BBC Radio 5 Live. La ITV, fostul fotbalist Gary Neville a declarat: "Este una dintre cele mai frumoase experiente pe care cred ca le-am avut in fotbal".Ei nu vorbeau despre calificarea Angliei in prima finala majora din ultimii 65 de ani, ci de momentul diainte de semifinala, cand 60.000 de oameni cantau "Sweet Caroline" in timp ce echipele se pregateau sa intre pe teren.Cateva ore mai tarziu, piesa s-a auzit in difuzoare si, de aceasta data, intreaga echipa si-a exprimat entuziasmul pe refrenul binecunoscut.Diamond a spus ca a scris de fapt piesa de dragoste despre sotia lui, Marcia, dar a avut nevoie de un nume cu trei silabe pentru a se potrivi melodiei. A gasit inspiratia dupa ce a vazut intr-o revista o fotografie a lui Caroline Kennedy, fiica lui John F Kennedy si Jacqueline Kennedy.La acea vreme, piesa a ajuns pe locul al patrulea in topul american si pe al optulea, in cel britanic, si a devenit nelipsita din concertele lui Diamond.Primul indiciu ca ar fi potrivita pentru fanii sportului a venit la finalul anilor 1990, cand a fost difuzata in timpul unui meci de baseball al echipei Red Sox, pentru un angajat care isi botezase fiica nou-nascuta Caroline.Echipa din Boston a decis ca ii aduce noroc si a inceput sa o difuzeze in fiecare saptamana din 2003. In 2013, compozitorul si cantaretul american si-a luat angajamentul ca toate veniturile din drepturile de autor sa fie donate in sprijinul victimelor atacului cu bomba din Boston.Si echipa de fotbal american Carolina Panthers a adoptat-o, iar Arsenal a difuzat-o dupa victoria din semifinala FA Cup din 2017.In ultimii ani, ea a fost adoptata si de suporterii Aston Villa, Swans AFL (Sydney) si Castleford Tigers din liga de rugby, iar nationala engleza de cricket a folosit-o pentru a sarbatori victoria din 2019 in Cupa Mondiala.Nu este prima piesa pop care gaseste o sursa de viata pe stadioane. Imnul FC Liverpool, "You'll Never Walk Alone", a fost scris pentru musicalul "Carousel", in timp ce fanii scotieni si-au revendicat hit-ul "Yes Sir, I Can Boogie" din 1977.Suporterii englezi au ales sa mai cante la Euro 2020 "Whole Again" - Atomic Kitten, "Freed from Desire" - Gala si "Seven Nation Army" - The White Stripes.Anglia va juca finala Euro 2020, duminica, pe Wembley, impotriva Italiei.