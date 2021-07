Ironia usturatoare publicata de Ambasada Suediei in Romaniei, dupa infrangerea Danemarcei in fata Angliei. "Puteam fi noi"

Postarea din dimineata zilei de joi, 8 iulie, s-a viralizat rapid.In mesajul adresat colegilor de la Ambasada Danemarcei la Bucuresti, suedezii scriu "putea fi si mai rau. Puteam fi noi in locul Angliei. 😢".Danemarca a fost invinsa de Anglia, in seara zilei de 7 iulie, in semifinalele Euro 2020 Intre Suedia si Danemarca exista o rivalitate istorica, pastrata totusi in limitele ironiei. Cele doua tari nordice isi revendica alternativ intaietatea in diverse discipline sportive sau domenii economico-sociale.