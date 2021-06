EURO 2020: Ce a spus antrenorul Italiei, Roberto Mancini, dupa calificarea in sferturile de finala

"Am meritat sa obtinem aceasta victorie, chiar daca am luat acel gol in finalul meciului. A trebuit sa luam unul. In prima repriza am fi putut inscrie. In a doua, am suferit fizic, dar in cele din urma am castigat si am meritat.Am castigat acest meci datorita jucatorilor care au venit de pe banca, au intrat cu mentalitatea potrivita si au gasit o modalitate de a rezolva acest meci. Federico (n.r. - Chiesa) si (n.r - Matteo) Pessina au fost foarte buni. Am stiut ca va fi un joc dificil. Un meci atat de dificil ne poate face bine. Meciurile pot merge prost, dar am pus vointa. Belgia sau Portugalia in sferturi? Sunt doua echipe extraordinare, dificile...", a spus Mancini, potrivit lequipe.fr.Reprezentativa Italiei s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului European, trecand in optimi de nationala Austriei, sambata seara, scor 2-1 dupa prelungiri, pe stadionul Wembley, la Londra.