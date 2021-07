Ce s-a intamplat azi noapte la Roma, dupa ce Italia a castigat Campionatul European de fotbal

Este pentru a doua oara in istorie cand Italia castiga Campionatul European, dupa editia din 1968.Victoria echipei lui Roberto Mancini a declansat fiesat pe strazile din Roma dar si din alte orase ale Italiei.Pentru englezi a marcat Luke Shaw, in minutul 2. Este cel mai rapid gol inscris vreodata intr-o finala de Euro.Italienii au egalat prin Bonucci, in minutul 67. Bonucci este cel mai in varsta jucator care a inscris intr-o finala de Euro (34 de ani, 71 de zile).La finalul prelungirilor, s-a trecut la loviturile de departajare, scorul fiind 1-1.La loviturile de departajare, pentru Italia au marcat Berardi, Bonucci si Bernardeschi. Au ratat Belotti si Jorginho.Pentru Anglia au marcat Kane si Maguire. Au ratat Rashford, Sancho si Saka.