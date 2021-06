Joachim Low paraseste nationala Germaniei dupa15 ani. Cum a comentat esecul cu Anglia: "E o tacere mormantala in vestiar"

"Este dificil de analizat, este inainte de toate o dezamagire imensa. Speram la mai bine, aveam incredere in aceasta echipa. In acest tip de meciuri este important sa concretizezi putinele ocazii care se creeaza. Thomas Muller si Timo Werner au avut doua si nu au marcat. Dar nu poti da vina pe nimeni.In vestiar, e o tacere mormantala, toti jucatorii sunt teribil de dezamagiti, si eu la fel. S-a simtit din start ca va fi un joc de rabdare. Niciuna dintre cele doua echipe nu a vrut sa-si asume prea multe riscuri, trebuia sa ne asteptam ca vor fi putine ocazii. Englezii au marcat, cred, la prima lor ocazie.Daca Thomas (n.r. - Muller) ar fi marcat la ocazia lui (n.r. - a scapat singur cu portarul), am fi revenit la egalitate, 1-1. Ne-a lipsit sangele rece in fata portii, experienta in anumite situatii, maturitatea uneori. Calitatea, psihicul si starea de spirit nu lipsesc, dar nu am stiut sa fim acolo pana la final, asa ca am fost pedepsiti.(n.r. - cu ce ramane dupa 15 ani pe banca Germaniei) Cu o multime de lucruri pozitive. Am inceput ca secund la Cupa Mondiala din 2006, din Germania, apoi am obtinut titlul mondial, in 2014, Cupa Confederatiilor, in 2017, cu o echipa tanara. Dupa 2018 (n.r. - eliminare in faza grupelor in Rusia), am trecut prin momente dificile, dar, in ciuda a toate, acesti trei ani m-au invatat multe.Ce va ramane, mai presus de orice, sunt toate aceste momente cu baietii, indiferent de victorii sau infrangeri, cu care am legat legaturi puternice, am trait momente de neuitat, care au devenit foarte importante in viata mea. Jucatori, staff-ul meu...Dezamagirea acestui turneu final va ramane o vreme, nu poate fi digerata in cateva zile, dar sunt sigur ca in timp imi vor ramane multe amintiri pozitive.(n.r. - cum vede viitorul nationalei si al lui) Avem jucatori tineri, care vor invata din aceasta experienta, care vor progresa semnificativ in urmatorii doi sau trei ani, iar Euro 2024 (n.r. - organizat in Germania) va fi varful carierei lor. Ne putem astepta la lucruri grozave de la ei.Joshua Kimmich si Leon Goretzka sunt deja lideri in aceasta echipa, fiind capabili sa o conduca in anii urmatori. Cat ma priveste pe mine, nu am luat inca nicio decizie. Dupa cincisprezece ani de responsabilitati, imi va face bine sa ma relaxez putin si sa acumulez o noua energie.Dar, pentru moment, nu am un plan concret. Nu vorbesc despre retragere, trebuie doar sa fac o pauza emotionala, sa fac un pas inapoi. Voi avea nevoie de acel timp, dar atunci vor exista cu siguranta lucruri interesante pentru mine", a spus tehnicianul de 61 de ani, potrivit lequipe.fr.Anglia s-a calificat in sferturile de finala ale Euro-2020, dupa ce a invins, marti, pe Stadionul Wembley, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa Germaniei, in optimi.Au marcat: Sterling '75, Kane '86.Anglia va juca in sferturi cu Ucraina, la 3 iulie, la Roma.