Euro 2020: cum explica selectionerul Germaniei esecul dureros cu Franta din meciul de debut

"A fost un joc extrem de intens, foarte bun pentru ambele echipe. Jucatorii mei s-au comportat bine. In curse si dueluri, am dat totul. Nu am putut evita toate contrele franceze, dar in general ne-am descurcat bine. Primirea unui autogol este foarte dezamagitoare. Am intrat bine in meci, echipa a castigat multe dueluri, dar ne-a lipsit forta de percutie in apropierea careului.A fost necesar sa inchidem axa deoarece Franta joaca contraatacul in mod extraordinar. Ne-am aparat foarte bine, dar nu o putem face permanent si nu-i putem anihila total pe Mbappe sau Griezmann.Ceea ce am vazut pe teren ma face optimist pentru meciurile viitoare. Franta este cea mai buna echipa din lume in aparare in ultimii doi-trei ani. Au sase sau sapte jucatori care se pot apara extrem de bine in careu si in dueluri aeriene. In spatele lui Rabiot si Kante, exista doi aparatori centrali extrem de puternici. Erau pozitionati foarte jos si asteptau contrele. Cei zece francezi se aflau adesea in jumatatea lor de teren, aproape de careu. Frantei ii place sa joace pe axa, asa ca am incercat pe aripi cu Gosens, Kimmich.Din pacate, centralii erau prea inalti, asa ca am vrut sa jucam pe jos, strans. Cei doi laterali au alergat mult pe benzi. Poate ca trebuie sa exersam mai mult ultima pasa. Francezii au inchis bine spatiile. In fata, Serge (n.r. - Gnabry) si Kai (n.r. - Haverts) au alergat foarte mult. A trebuit sa ne aparam foarte mult pentru ca Franta are multa calitate ofensiva. Rezervele nu au reusit sa intre bine in joc. In a doua repriza, Franta s-a aparat foarte jos, impotriva unei astfel de echipe am avut rareori ocazii. Franta le ofera adversarilor sai putine ocazii", a declarat Low.Golul a fost marcat de germanul Hummels, in minutul 20, in propria poarta.Francezii au avut doua goluri anulate pentru ofsaid, in minutele 66 si 85.