Cine sunt singurii jucatori de la Euro 2020 care au evoluat in Liga I

Nivelul scazut al Ligii I este confirmat si de faptul ca niciun fotbalist care joaca la echipe de club din Romania nu este prezent la turneul final, in lotul vreuneia din cele 24 de formatii prezente la Euro 2020.Exista totusi doi fotbalisti care au trecut prin Liga I si care sunt prezenti la marea sarbatoare a fotbalului.Primul dintre ei este macedoneanul Boban Nikolov (26 ani - 32 selectii), legitimat acum la Lecce. Nikolov a jucat la viitorul in perioada 2010-2015, terminand junioratul la echipa lui Hagi si evoluand apoi in Liga I.Al doilea fotbalist este slovacul Dusan Kuciak (36 ani - 14 selectii), fost portar la FC Vaslui, in perioada 2008-2011. Kuciak, rezerva la nationala sa joaca acum in Polonia la Legia Gdansk.