Care este contributia lui Mircea Lucescu la rezultatele Ucrainei de la Euro 2020

Ucraina este o echipa fara mari vedete, cel mai cunoscut jucator fiind Zincenko, de la Manchester City , autorul unui gol si al unei pase de gol in meciul din optimi.Selectionerul Andrei Sevcenko (44 ani), cel mai tanar antrenor de la Euro 2020 , are la dispozitie 18 jucatori din campionatul intern.Cei mai multi dintre acestia, 9 provin de la Dinamo Kiev , unde sunt pregatiti de Mircea Lucescu . Este vorba despre Bushchan, Zabarnyi, Mykolenko, Karavayev, Tymchyk, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov si Besyedin.In plus, Lucescu i-a avut la Sahtior, unde a activat pana in 2016, si pe Pyatov, Stepanenko si Marios.Sezonul acesta, Dinamo Kiev a castigat campionatul, cupa si Supercupa Ucrainei.