Momente dramatice la EURO 2020. Un alt fotbalist, aproape de o tragedie FOTO

🇷🇺Mario Fernandes defensa ruso sufre una lesion en la columna vertebral. Cayo mal y fue retirado con el cuello inmovilizado.



📸: Gentileza

Mario Fernandes Update #2:

Great news! Has been cleared of spinal injury (no fractures) & is flying to Moscow with team. Will continue to be monitored.

Dupa ce danezul Eriksen a fost aproape de moarte la meciul cu Finlanda, un alt jucator a fost la un pas de tragedie.Fundasul nationalei Rusiei, Mario Fernandes, a fost dus direct la spital dupa o accidentare suferita in prima repriza, in meciul castigat cu Finlanda, 1-0.Fotbalistul originar din Brazia a cazut rau dupa un duel aerian cu un adversar. El a ramas incontient pe gazon.Medicii au intervenit de urgenta si au reusit sa-l scoata pe Mario Fernades in afara terenului, aplicandu-i un suport cervival.La spital, fotbalistul a fost examinat si din cate se pare este in afara oricarui pericol. El a zburat deja spre Moscova cu lotul Rusiei.Tot finlandezii au asistat la un eveniment nefericit, la Copenhaga, in primul meci de la EURO 2020, cu Danemarca. Christian Eriksen a lesinat si a cazut pe gazon, medicii salvandu-i viata in ultimul moment.