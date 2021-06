S-a decis viitorul lui Kylian Mbape. Seicul Al - Khelaifi a facut anuntul cel mare

"Nu il vom vinde niciodata si el nu va pleca niciodata gratuit. Are tot ce are nevoie la Paris. Unde sa plece? Ce cluburi , ca ambitii si proiect, pot rivaliza cu PSG? Aici este Paris, este tara lui. El are o misiune, nu doar sa fie jucator de fotbal, ci sa promoveze campionatul Frantei, tara sa si capitala. Este un baia fantastic. Este unul dintrei cei mai buni jucatori din lume si suta la suta va castia Balonul de Aur in anii urmatori", a declarat Al Khelaifi.PSG a castigat in acest sezon doar Cupa Frantei. In campionat , parizienii au incheiat pe locul doi, iar in Liga Campionilor au fost eliminati in semifinale de Manchester City