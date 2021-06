Adrian Mutu: Multi au crezut ca am gresit intentionat penalty-ul de la EURO 2008, dar eu am vrut sa elimin Italia

Inaintea startului Campionatului European - EURO 2020, Mutu si-a amintit de partida cu Italia de la turneul final din 2008. Atunci a avut ocazia sa califice echipa nationala a Romaniei pentru a doua oara in istorie in sferturile de finala ale competitiei, in dauna Italiei, campioana mondiala en titre.El a mentionat ca a sutat pe centru la acel penalty pentru ca portarul Italiei, Gianluigi Buffon , il cunostea din perioada in care jucasera impreuna la Juventus Torino . "Am vrut sa trimit sub transversala, insa s-a intins excelent si a salvat meciul", a explicat Mutu, precizand ca pentru el, jucator la Fiorentina atunci, ar fi insemnat enorm sa elimine Italia.Adrian Mutu a mentionat ca este un sentiment unic sa joci la un turneu final. Prin comparatie, dupa ce a fost selectioner al Romaniei Under-21 la Campionatul European de tineret din acest an, el a precizat ca postura de antrenor este mai grea la un turneu final deoarece responsabilitatea este mai mare.Tehnicianul este de parere ca organizarea in Romania a patru partide din cadrul EURO 2020 este un moment special si spera ca pe viitor tara noastra sa gazduiasca si meciuri din cadrul unei Cupe Mondiale.Ratarea calificarii primei reprezentative la Campionatul European in care Romania este gazda reprezinta o dezamagire pentru suporteri , dar Mutu sustine ca acestia se vor bucura totusi de meciurile de pe Arena Nationala.In opinia fostului fotbalist, Olanda are sanse mari la castigarea trofeului, insa el a dezvaluit ca va sustine la acest turneu final Ucraina, "o echipa cu jucatori tineri si un selectioner fantastic (n.r. - Andrei Sevcenko)".Ce inseamna pentru Romania organizarea in premiera a unor partide din cadrul Campionatului European de fotbal?Adrian Mutu: Este un moment special pentru noi ca romani, insa ar fi fost cu atat mai frumos daca noi participam la acest campionat. Pentru Romania insa este un lucru bun, important ca in acest moment avem trei, patru stadioane de nivel european, cu siguranta atmosfera creata de suporteri pe stadioane va fi frumoasa si Bucurestiul se va putea mandri cu organizarea unui Campionat European.Cu atatea stadioane noi, in viitor putem spera sa gazduim si o Cupa Mondiala?Adrian Mutu: De ce nu? Cu siguranta ne aliniem cerintelor din Europa si vom putea organiza in viitor si un Campionat Mondial. Ar fi cu atat mai frumos daca Romania ar participa la acest Campionat Mondial, pentru tara, pentru jucatorii care vor fi in teren si pentru suporterii care sunt langa noi.Nationala a ratat calificarea la EURO, este regretul cu atat mai mare cu cat suntem gazde?Adrian Mutu: Cu siguranta. Nu ne va placea sa urmarim acest Campionat European la televizor, nu ne va fi usor, dar aceasta este realitatea si va trebui sa o acceptam, nu mai avem cum sa dam timpul inapoi. Trebuie sa speram ca la urmatorul Campionat European, din Germania, vom fi prezenti si atunci nu va mai conta ca la momentul cand Romania a fost gazda, nu am participat.Consideri ca astfel se pierde din importanta organizarii acestui eveniment in Romania?Adrian Mutu: Cu siguranta pentru suporterii echipei nationale este o dezamagire, dar cei care iubesc fotbalul se vor bucura din plin de aceasta experienta.Ce selectionata crezi ca va castiga trofeul EURO 2020?Adrian Mutu: Vom vedea echipe puternice si jucatori foarte talentati, insa eu cred ca Olanda va avea un cuvant greu de spus la EURO 2020. Am vazut in calificari o echipa speciala a Olandei si cred ca va reusi sa castige ceva important. Sigur, este si Franta la un nivel inalt, insa eu merg pe mana Olandei la acest turneu final.Care echipa crezi ca va fi revelatia Campionatului European?Adrian Mutu: Asa cum am mai spus, voi sustine Ucraina, o echipa cu jucatori tineri si cu un selectioner fantastic. De asemenea, sunt curios cum se va comporta Turcia, care este iar o echipa interesanta.Ai doua participari la EURO ca jucator si una ca antrenor la tineret. E mai grea postura de antrenor?Adrian Mutu: Sunt doua lucruri diferite. Ca jucator ai responsabilitatea din teren, trebuie sa-ti faci treaba ta cat mai bine. Ca antrenor responsabilitatea este mai mare, trebuie sa ai grija de 22 de jucatori cu caractere si personalitati diferite, sa stii sa ii mobilizezi. Trebuie sa tii cont de cel mai mic detaliu in pregatirea unui meci, dar si sa fii concentrat la maximum pe parcursul jocului, pentru ca oricand pot sa apara situatii neprevazute la care trebuie sa ai rapid o solutie.Care e cea mai placuta amintire din cele doua turnee finale de CE la care ai jucat?Adrian Mutu: Fiecare meci la echipa nationala a insemnat enorm pentru mine. Dar cand iti canta imnul la un turneu final si vezi suporterii tai in tribune, sentimentul este unic. Nu am cum sa uit meciul fabulos cu Anglia de la EURO 2000, cand noi ne-am calificat in ultimul minut, trimitandu-i pe ei acasa.Cat de mult te-a afectat penalty-ul ratat cu Italia in 2008?Adrian Mutu: Am sutat pe centru pentru ca Buffon ma cunostea, jucasem impreuna la Juve. Am vrut sa trimit sub transversala, insa s-a intins excelent si a salvat meciul. Daca am fi castigat cu 2-1, Italia ar fi fost eliminata. Multi au crezut ca am gresit intentionat atunci. Am vrut sa marchez, imaginati-va ce ar fi insemnat pentru mine sa inscriu impotriva campioanei mondiale si sa o elimin.Este pentru tine un obiectiv sa conduci prima reprezentativa la un Campionat European din postura de selectioner?Adrian Mutu: Am antrenat si am calificat nationala de tineret la un Campionat European, e un sentiment aparte. Orice antrenor isi doreste sa antreneze nationala mare a tarii sale si sa o califice la un turneu final. Va veni si ziua aceea pentru mine, sunt convins. Toate la timpul lor.Acum in varsta de 42 de ani, Adrian Mutu are 77 de selectii in tricoul echipei nationale si este golgheterul all-time al Romaniei, la egalitate cu Gheorghe Hagi, cu 35 de reusite. El a jucat pentru prima reprezentativa la doua turnee finale ale Campionatului European, in 2000 si 2008.In cariera sa de fotbalist a evoluat la FC Arges, Dinamo Inter Milano , Verona, Parma, Chelsea , Juventus Torino, Fiorentina, Cesena, Ajaccio, Petrolul Ploiesti , Pune City si ASA Targu Mures.Meseria de antrenor a inceput-o in primavara anului 2018, cand a preluat conducerea formatiei FC Voluntari. Dupa ce a salvat-o de la retrogradarea in Liga a II-a, Mutu a parasit formatia ilfoveana semnand in vara aceluiasi an un contract cu echipa U21 a clubului Al Wahda (Emiratele Arabe Unite). La 14 ianuarie 2019, el a revenit in Romania, fiind numit selectioner al nationalei de tineret.Romania U21 cu Adrian Mutu selectioner s-a calificat la Campionatul European de fotbal pentru tineret din 2021, competitie pe care a parasit-o in faza grupelor turneului final. Din 29 mai, Mutu este antrenor al echipei FC U Craiova 1948, nou-promovata in Liga I.