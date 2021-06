Selectionerul Olandei, desfiintat de presa din tara sa dupa eliminarea de la Euro 2020: "A platit pretul prostiei"

Ziarul batav i-a criticat pe Memphis, Wijnaldum si compania care nu s-au descurcat cu ''o mana de cehi mediocri'', al caror nivel este comparat cu FC Groningen, o echipa de la mijlocul clasamentului din Eredivisie, care insa au reusit sa-i faca pe olandezi sa vada restul competitiei acasa la televizor.De cand Frank de Boer a preluat Olanda in septembrie 2020, bilantul a fost de 8 victorii, 4 remize si 3 infrangeri. Aceste cifre sunt diferite de cele ale lui Ronald Koeman, care inainte de a semna pentru Barcelona , inregistrase un bilant de 11 victorii, 5 remize si 4 infrangeri.Presa a criticat mai ales sistemul de joc ales de Frank de Boer, un 5-3-2, utilizat in cele patru partide jucate la EURO 2020. La un antrenament al ''portocalelor'', o avioneta a trecut peste teren cu un banner care cerea un 4-3-3. Criticile au fost insa reduse la tacere dupa parcursul imaculat al Olandei in faza grupelor, cu trei victorii din trei meciuri , performanta reusita doar de Italia si Belgia.Ziarul Volkskrant a scris ca cehii au aplicat cu succes un ''truc tactic simplu'' pentru a dezactiva apararea olandeza, prin punerea sub presiunea a fundasului Daley Blind, de la care porneau majoritatea atacurilor.Algemeen Dabnland a criticat inlocuirea atacantului Donyell Malen cu Quincy Promes, dupa eliminarea fundasului De Ligt, care a schimbat ritmul partidei: ''Schimbarea a functionat in directie inversa. A scos definitiv supapa de la o anvelopa deja dezumflata. Prestatia lui Memphis Depay, noul jucator al lui FC Barcelona , a fost descrisa ca ''inimaginabil de slaba'' de jurnalul olandez care a criticat federatia olandeza ca nu a negociat cu un antrenor de calibru dupa plecarea lui Ronald Koeman.Intr-o ancheta online realizata de Algemeen Dabnland in randul a 75.000 de persoane, 49% au opinat ca De Boer trebuie demis.De Boer si-a asumat dupa esecul cu Cehia toata responsabilitatea pentru eliminarea de la EURO 2020.Selectionata Cehiei s-a calificat in sferturile de finala ale EURO 2020 dupa ce a dispus cu 2-0 de Olanda prin golurile lui Tomas Holes (68) s Patrik Schick (80), ultimul aflandu-se la cea de-a patra sa reusita de la debutul turneului.