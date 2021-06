Organizatia Mondiala a Sanatatii, ingrijorata de relaxarea restrictiilor in unele tari care gazduiesc meciuri de la EURO 2020

"In cateva din orasele gazda, cazurile de Covid-19 sunt deja in crestere in zonele unde se joaca meciurile ", a afirmat Robb Butler, director executiv al OMS Europe, intr-o declaratie scrisa ca catre AFP.OMS, care nu a mentionat orase sau tari, deplange mai ales faptul ca "unele stadioane care gazduiesc turneul cresc in acest moment numarul spectatorilor autorizati sa vada un meci".Autoritatile britanice au anuntat marti ca peste 60.000 de spectatori vor fi prezenti pe Wembley la semifinalele si finala competitiei, in loc de 40.000 prevazuti initial. UEFA a cerut guvernului britanic o relaxare a restrictiilor de circulatie legate de Covid-19 pentru 2.500 de VIP-uri asteptate la finala de pe 11 iulie, iar presa a relatat ca forul fotbalistic european a amenintat cu mutarea unor meciuri In sectoarele unde contagiunea este in crestere, OMS Europe a cerut sa se actioneze rapid."Trebuie sa actionam rapid (...) dezvoltand testele si secventierea, intensificand urmarirea contactelor si accelerand vaccinarea in randul persoanelor vulnerabile si cu un grad ridicat de risc", a indicat ea.In Danemarca au fost detectate 29 de cazuri legate de meciurile de la EURO care se disputa la Copenhaga, au anuntat marti autoritatile daneze.Este vorba de cazuri in care "persoana era bolnava in timpul meciului sau a fost infectata in timpul acestuia", a declarat o responsabila a autoritatii sanitare, Anette Lykke Petri, intr-un briefing de presa. "Teoretic, ar putea exista mai multe persoane infectate", a adaugat ea.In Danemarca, incepand din 17 iunie sunt acceptati 25.000 de spectatori, fata de 16.000 prevazuti initial.Budapesta este singurul oras de la EURO unde meciurile au loc cu stadionul plin. Dublin si Bilbao au fost retrase de pe lista oraselor gazda deoarece nu au putut indeplini conditiile impuse de UEFA.Dintre orasele organizatoare, Sankt Petersburg a anuntat in ultimele zile o crestere a numarului, in timp ce Sevilla a inregistrat o scadere. La Roma, autoritatile italiene au anuntat ca niciun caz de Covid detectat nu are legatura cu competitia.Daca situatia epidemica s-a imbunatatit in Europa, cu o scadere a numarului de cazuri si de decese de mai bine de doua luni si relaxarea recenta a restrictiilor, OMS nu a incetat sa ceara prudenta."Suntem departe de a fi in afara pericolului", a avertizat la inceputul lui iunie Hans Kluge, director al regiunii Europa ce reuneste 53 de teritorii, dintre care unele sunt situate in Asia Centrala.