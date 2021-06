Ovidiu Hategan, in centrul atentiei la EURO 2020, intr-un meci in care a intrat in istorie. Ce a facut arbitrul roman

Romanul a acordat primul cartonas rosu de la EURO 2020 Ovidiu Hategan a arbitrat meciul Polonia - Slovacia, disputat la St. Petersburg, si in repriza a doua l-a eliminat pe Grzegorz Krychowiak pentru doua cartonase galbene.Romanul ii aratase polonezului primul cartonas in repriza a doua, iar in partea a doua i-a aratat al doilea galben, pentru ca a calcat un adversar.Polonezii nu au protestat, decizia lui Hategan fiind una corecta.Imediat dupa ce a fost eliminat Kychowiak, Slovacia a dat golul doi.Tot in partida Polonia - Slovacia, a fost primul autogol din istoria Campionatului European de fotbal, marcat de un portarPolonezul Szczesny si-a bagat mingea in poarta la primul gol al slovacilor.Ovidiu Hategan a fost ajutat la linie de asistentii Sebastian Gheorghe si Adrian Ghinguleac, arbitru de rezerva fiind Istvan Kovacs.