EURO 2020: Vesti bune pentru Mirel Radoi. Legendarul Goran Pandev se retrage din nationala Macedoniei de Nord dupa turneul final

Macedonia de Nord isi va pierde cel mai bun atacant, precum si cel mai selectionat jucator. Inainte de a infrunta Olanda in ultimul meci din Grupa C, Goran Pandev (120 de selectii, 38 de goluri ) a anuntat ca se va retrage din echipa nationala la sfarsitul Euro-2020."(n.r. Luni) Va fi ultimul meu meci pentru echipa nationala, deoarece este un moment bun pentru a-mi incheia cariera internationala", a declarat atacantul echipei Genoa , duminica, intr-o conferinta de presa.Prin urmare, Goran Pandev se va retrage dupa o calificare istorica cu nationala sa pentru faza finala a unui turneu international. Insa capitanul ramane increzator in viitor."Aceasta generatie poate aduce multa bucurie natiunii in viitor si cred ca este capabila sa se califice si la Cupa Mondiala. Meciul de maine va fi special si sper intr-o performanta buna de adio", a spus el.La aproape 38 de ani, pe care ii va implini la 27 iulie, atacantul a precizat, de asemenea, ca ar trebui sa se retraga definitiv din cariera de jucator: "Probabil ca voi termina in curand si cariera mea de club, dar pentru echipa nationala este cu siguranta sfarsitul, pentru ca a juca pe doua fronturi la 38 de ani este prea mult."Macedonia de Nord face parte din Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, alaturi de Romania. Tricolorii au castigat, cu 3-2, partida tur cu Macedonia de Nord, disputata, la 25 martie, la Bucuresti. Returul va fi la 8 septembrie, la Skopje.Dupa trei etape, intr-o suprinzatoare ierarhie a grupei, Armenia conduce in clasament, cu 9 puncte, urmata de Macedonia de Nord, 6 puncte, Germania, 6 puncte, Romania , 3 puncte, Islanda, 3 puncte si Liechtenstein, niciun punct.Macedonia de Nord a produs socul preliminariilor mondiale, invinganad, la 31 martie, la Duisburg, Germania, cu 2-1, meci in care Pandev a deschis scorul.