Inca un jucator a ramas fara cunostinta pe teren: "Am fost KO"

Un jucator francez a avut de suferit, in urma unui duel cu un adversary. Germanul Robin Goens a intrat in plin in Benjamin Pavard, intr-o disputa la cap pentru minge, iar francezul a cazut foarte rau la pamant."A fost un adevarat soc pentru mine. Pentru 10-15 secunde am fost KO", a declarat francezul.Totusi, echipa medicala a Frantei a intervenit rapid, iar Pavard a terminat meciul pe gazon.Decizia echipei medicale de a-i permite sa ramana pe gazon a fost aspru criticata in social media.Pentru "cocosi" urmeaza acum un meci cu Ungaria la Budapesta, in vreme ce Germania joaca impotriva Portugaliei.