EURO 2020: Victor Piturca ii distruge pe englezi si pe capitanul lor. "E slabut. Se pacaleau cu el"

In direct, la PRO TV, acolo unde analizeaza meciurile de la Campionatul European de fotbal, fostul selectioner al Romania nu vede cu ochi buni evolutia Angliei la acest turneu final In plus, Piturca da de pamant cu Kane, capitanul englezilor."Kane costa 120 de milioane pentru ca joaca la Tottenham sau in Premier League, daca juca in alta parte, nu valora atat. Voia sa il cumpere Real Madrid , dar parerea mea e ca se pacaleau cu el. Din punct de vedere tehnic, e slabut. El e marcator.Cred ca tot Sterling a fost cel mai periculos, dar nu a fost ajutat", a spus Piturca la PRO TV.Anglia are 4 puncte dupa doua meciuri din grupa si joaca in ultima partida, contra Cehiei.Dorit de echipe puternice din fotbalul european, Harry Kane nu a marcat niciun gol pana acum la EURO 2020.