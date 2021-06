Victor Piturca a dat lovitura! Cat incaseaza fostul selectioner ca analist tv la EURO 2020

Fostul selectioner comenteaza in fiecare seara cu Ciprian Marica meciurile zilei de la EURO 2020, la PRO TV.Piturca este invitat permanent la postul din Pache Protopopescu, unde analizeaza jocurile de la Campionatul European de fotbal.Tehnicianul a negociat dur cu postul PRO TV si a acceptat pana la urma conditiile contractuale.Piturca ar incasa 25 000 de euro pe toata durata turneului final, conform playsport Fostul selectioner a fost luat in colimator chiar si de Cornel Dinu pentru prestatiile de analist de la PRO TV."Nu pot sa il comentez pe Piturca, pentru ca a fost jucator de fotbal, dar cum comenteaza, ce comenteaza mi se pare infiorator. Nu ma bag in exprimare, ca fiecare a facut carte cat a putut, cum a putut, cum a vrut si asa mai departe, desi e dramatic", a spus Cornel Dinu pentru prosport.