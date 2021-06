"Anihilati, Distrusi, Devastati". Presa franceza plange eliminarea "cocosilor" de la Euro 2020. Reactii dure dupa esecul de la Bucuresti

"Anihilati, Distrusi, Devastati", a scris L'Equipe, care subliniaza ca selectionerul Didier Deschamps a gresit sistemul de joc la meciul cu Elvetia si s-a bazat doar pe individualitati.Pentru Le Figaro, Karim Benzema a fost "singurul salvat dintr-un naufragiu colectiv".Le Parisien sustine ca nationala Frantei, dupa jocul prestat cu Elvetia, nu merita sa mearga mai departe. Jurnalistii de la Le Parisien remarca si faptul ca Kylian Mbappe nu a avut un Euro-2020, deoarece nu a reusit sa marcheze niciun gol si in plus a ratat penaltiul decisiv.Presa elvetiana anunta ca intreaga Elvetie este "in transa", dupa victoria extraordinara in fata Frantei.Gazzetta dello Sport titreaza pe prima pagina: "Ciao, Ciao, Mbappe". "Vedeta a ratat penaltiul decisiv si Elvetia a trimis acasa supercampioana mondiala".Pentru Franta au marcat Karim Benzema '57, '59 si Paul Pogba '75, iar pentru Elvetia au punctat Haris Seferovic '15 si '81 si Mario Gavranovic '90.In minutul 55, elvetianul Ricardo Rodriguez a ratat un penalti.Elvetienii au avut un gol anulat pe motiv de ofsaid in minutul 84.La loviturile de departajare pentru Franta au transformat Pogba, Giroud, Thuram, Kimpembe, iar Mbappe a ratat.Pentru Elvetia au transformat Gavranovic, Schar, Akanji, Vargas, Mehmedi.