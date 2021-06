EURO 2020: Probleme pentru nationala Cehiei la plecarea spre meciul din optimi, cu Olanda. Toboganul pentru evacuarea de urgenta a avionului s-a declansat si a amanat deplasarea spre Budapesta

Zazil jsem zpozděni letu, přesunuti take, dokonce i zruseni kvuli korona viru. Ale neodletět kvuli omylem nafouknute skluzavce, to je poprve 🎢😅🤙🏽 #ceskarepre #EURO #SkluzavkyASkakaciHrady pic.twitter.com/ZTaE9eNROX - Alex Kral (@alexkralcz) June 26, 2021

Echipa era deja in avion si gata de decolare in momentul declansarii toboganului.Fotbalistul Alex Kral a postat oe Instagram Stories si pe Twitter imagini cu toboganul. Acesta fiind declansat, usa nu a mai putut fi inchisa si era exclus ca avionul sa decoleze.Kral a notat ca a avut zboruri intarziate din tot felul de motive, inclusiv din cauza covid, insa pentru prima data i se intampla sa se declanseze accidental toboganul pentru evacuare.Toata echipa a fost nevoita sa coboare din avion si sa plece cu alt aparat de zbor, mai tarziu. Din cauza intarzierii semnificative, nationala Cehiei nu se va putea antrena pe Puskas Arena."Nationala Cehiei se va antrena la Praga, contrar planurilor originale, din cauza unor probleme tehnice la avion, si se va deplasa la Budapesta mai tarziu, catre seara", se arata pe contul oficial al reprezentativei.In aceasta vara, echipa Cehiei a facut deplasarile pentru meciuri cu un avion privat.Nationala Cehiei va intalni Olanda, duminica, de la ora 19.00, pe Puskas Arena din Budapesta, in optimile de finala ale Campionatului European