EURO 2020: Acuzatii de rasism la meciul Ungaria - Franta. Ce au facut suporterii maghiari

Incidentul s-a repetat de mai multe ori, in prima repriza, in special cand jucatorii francezi N'Golo Kante si Paul Pogba atingeau mingea.Aceste sunete au fost imperceptibile pentru multi spectatori, avand in vedere zgomotul asurzitor al celor 56.000 de fani prezenti pe Puskas Arena, dar mai multe persoane, inclusiv fotografi, au raportat aceste incidente.Reprezentativa Frantei a remizat, sambata, scor 1-1, cu selectionata Ungariei, intr-un meci disputat pe Puskas Arena din Budapesta, in Grupa F a turneului final al Campionatului European Ungaria a condus prin golul marcat de Fiola '45+2. Francezii au egalat prin Griezmann '66.