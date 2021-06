"A fost o super-perfomanta." Ce a spus selectionerul Germaniei dupa victoria incredibila cu Portugalia

"A fost o super-performanta, am vazut o stare buna de spirit si un moral bun intr-o situatie dificila. Meritam aceasta victorie si acest scor.Am vrut sa ne corectam jocul ofensiv, sa facem mai bine ceea ce gresisem impotriva Frantei, era clar si am dictat ritmul de la inceput, am dezvoltat un joc bun de combinatii pe aripi, cu Gosens si Kimmich. (n.r. - daca a fost meciul vietii pentur Gosens) Nu stiu, are inca o viata lunga in fata. A fost combativ, intotdeauna periculos la poarta adversa, de asta avem nevoie", a declarat Low, potrivit lequipe.fr.Reprezentativa Portugaliei, detinatoarea trofeului, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 4-2 (2-1), de selectionata Germaniei, intr-un meci disputat la Munchen, in Grupa F a Campionatului European. Lusitanii au condus cu 1-0, iar primele doua goluri ale germanilor au fost marcate de portughezi in propria poarta, o premiera la un turneu final al CE.Au marcat: Ronaldo '15, Diogo Jota '67 / Ruben Dias '35 (autogol), Guerreiro '39 (autogol), Havertz '51, Gosens '60.