Un coleg l-a dat de gol; ce mananca Ronaldo in fiecare zi pentru a-si mentine fizicul perfect

Totul se datoreaza unei pregatiri fizice impecabile, dar si unei diete stricte. Ronaldo nu consuma alcool, bauturi carbogazoase si manca acelasi lucru in fiecare zi.Un tanar de la Juventus, belgianul Daouda Peeters, a ramas impresionat de CR 7. "In fiecare zi mancanca acelai lucru, orez, pui si broccoli. Bea multi litri de apa, si fara Coca-Cola, bineinteles.Cristiano vrea sa castige fiecare meci, M-am dus si eu la sala intr-o zi si bineinteles ca el era acolo. Are corpul perfect pentru un fotbalist. Eu credeam ca stau bine fizic, dar cand l-am vazut pe el mi-am dat seama ca mai am mult de lucrat".CR7 a dezvaluit intr-un interviu pentru Goal.com ca mai mananca cereale integrale, fructe si legume si evita orice contine zahar. Pentru a avea energie pentru antrenamente, el mancanca si de sase ori pe zi.Portugalia lui Ronaldo va juca impotriva Belgiei la EURO. Programul optimilor de finala.