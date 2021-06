Scandal la nivel inalt! Ministrul german de extern ataca dur UEFA dupa ce a refuzat ca stadionul din Munchen sa fie iluminat cu drapelul LGBT

Es stimmt, auf dem Fubballplatz geht's nicht um Politik. Es geht um Menschen, um Fairness, um Toleranz. Deshalb sendet die @UEFA das falsche Signal. Aber man kann heute ja zum Gluck trotzdem Farbe bekennen - im Stadion und auberhalb­čśë. #loveislove #MuenchenMachEsTrotzdem https://t.co/hgQkc51UHp - Heiko Maas ­č笭čç║ (@HeikoMaas) June 23, 2021

"Este adevarat, terenul de fotbal nu are nimic de-a face cu politica. Este vorba de persoane, de echitate, de toleranta. De aceea UEFA transmite un mesaj prost", a scris Maas pe Twitter , el incurajand sa se afiseze aceste culori si "in stadion si in afara lui", miercuri seara, la meciul Germania - Ungaria.Ungaria a adoptat, la 15 iunie, un text care interzice "promovarea" homosexualitatii in randul minorilor, cauzand ingrijorarea aparatorilor drepturilor LGBT, in timp ce guvernul lui Viktor Orban creste restrictiile cu privire la aceste comunitati.Orasul Munchen si-a anuntat, duminica, intentia de a cere UEFA permisiunea de a ilumina stadionul in culorile curcubeului, simbolul comunitatii LGBT, pentru a protesta impotriva acestei legi, la meciul Germania-Ungaria din Grupa F a Euro-2020, care va avea loc miercuri.Insa UEFA nu a aprobat aceasta initiativa."UEFA este o organizatie neutra din punct de vedere politic si religios. Dat fiind contextul poltic al acestei cereri - un mesaj vizand o decizie luata de Parlamentul maghiar - UEFA trebuie sa refuze aceasta cerere", a anuntat forul european.