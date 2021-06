Un nou razboi intre Rusia si Ucraina! Cele doua tari se ataca din cauza tricourilor oficiale pentru meciurile de la Euro! "Glorie Ucrainei!" Puteti visa cat vreti! Crimeea e teritoriul nostru"

Rusii cer pedepsirea Ucrainei, dupa ce nationala lui Andriy Shevchenko a ales tricouri pentru Euro inscriptionate cu o harta a tarii, care cuprinde si peninsula Crimeea.Oamenii lui Vladimir Putin au facut plangere la UEFA si au cerut sa interzica echipamentul Ucrainei pentru Campionatul European de fotbal. Raspunsul forului continental a fost categoric: "am aprobat totul".Supararea rusilor vine dupa ce Ucraina a ales sa puna pe tricourile oficiale harta tarii care cuprinde si peninsula Crimeea, anexata de Putin in 2014 si un motto specific revolutiei portocalii care a adus la indepartarea fostului presedinte Viktor Ianukovici : "Glorie Ucrainei! Glorie Eroilor!"Fost boxer, acum deputat in Duma de Stat, Nikolai Valuev le da peste nas ucrainienilor: "Puteti visa cat vreti! Crimeea e teritoriul nostru. Asta nu se discuta."Ucraina va juca doua meciuri la EURO pe National Arena , din Bucuresti.