Un fotbalist a fost chemat la nationala Spaniei direct de pe plaja de lux din Mykonos

Jucatorul de 24 de ani se afla in vacanta in insula greaca Mykonos si a luat imediat avionul spre Madrid, unde se afla in cantonament reprezentativa iberica.Desi Celta Vigo anunta ca jucatorul va ramane in lotul pentru Euro-2020, mundodeportivo.com sustine ca Mendez doar se va antrena cu echipa, in speranta ca fotbalistul de la FC Barcelona va reveni repede la nationala Un jucator polivalent, Brais Mendez a evolua de 36 de ori pentru echipa galiciana sezonul trecut si a marcat de noua ori.Diagnosticat pozitiv cu Covid-19, Sergio Busquets a fost constrans sa paraseasca selectionata Spaniei, cu cateva zile inainte de Euro-2020. In conformitate cu regulile sanitare, jucatorii spanioli au fost plasati in izolare.Totusi, Spania va juca un meci amical cu Lituania, marti, la Leganes, in care vor evolua jucatorii de la nationala de tineret.Noua din cei 24 de jucatori spanioli convocati pentru Euro-2020 au avut deja Covid-19 (Eric Garcia, Jose Luis Gaya, Aymeric Laporte, Thiago Alcantara, Fabian Ruiz, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres si Adama Traore).Spania incepe Euro-2020 la 14 iunie, cu Suedia.